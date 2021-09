Due palermitani alla guida di Striscia la Notizia: Lipari-Friscia nuovi conduttori

PALERMO – La nuova edizione del Tg satirico Striscia la Notizia prenderà il via lunedì 27 settembre e tra i conduttori ci sarà un duo tutto palermitano con Sergio Frisca e Roberto Lipari.

Ad “aprire le danze” saranno il comico Alessandro Siani e la bella Vanessa Incontrada, con due nuove veline, che saranno Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti.

Da metà autunno e almeno fino a Natale toccherà ai due palermitani che condurranno il tg satirico che, di fatto, sostituiscono i loro concittadini e amici Ficarra e Picone che per anni hanno fatto compagni agli italiani durante l’ora di cena.

Per Lipari un grande passo in avanti che da inviato diventa conduttore. Il giovane palermitano tramite il proprio profilo Instagram ha accolto con piacere questo nuovo incarico: “Sapete qual è uno dei lati più romantici di questa storia? (A parte il fatto che ho scritto “qual è “ senza apostrofo?) Beh… il lato romantico è che @striscialanotizia è del 1988 ed io del 1990 e che quando avevo 4 anni andai a vedere uno spettacolo in teatro(ai tempi si poteva) ed era quello di @sergio_friscia. Quindi tra qualche mese partirà un’avventura incredibile e sarò in compagnia di gente con cui sono praticamente cresciuto. Mi ritroverò a casa… e magari anche nelle vostre case. Grazie Mamma e Papà che guardando Striscia e seguendo Friscia negli anni 90 mi avete praticamente fatto fare il tirocinio, Grazie a @ignazio_rosato che con la sua penna mi accompagnerà anche in questo progetto e Grazie a chi mi ha permesso di arrivare qui… cioè tutti VOI. Lunedì striscia parte fortissimo con @alessandrosianiofficial e @vanessa_incontrada“.

Non sarà la prima volta per Friscia che lo scorso anno sostituì Picone in quarantena a causa del Covid. Proprio Friscia ha voluto ringraziare tramite il proprio profilo Instagram Antonio Ricci per questo nuovo incarico: “Che dire… non poteva esserci gratificazione più grande!!! Dopo aver seminato per più di 30 anni, lavorato sempre con il cuore e con umiltà, senza mai chiedere niente a nessuno, e facendo sempre il massimo per lasciare ovunque un bel ricordo… oggi, il mitico Antonio Ricci mi ha regalato questo sogno meraviglioso ! Sono felicissimo, fiero e orgoglioso di far parte della meravigliosa Famiglia di STRISCIA LA NOTIZIA e di poterla condurre ogni sera, per un po’, sapendo che sarete, come sempre in milioni a seguirmi, con infinito affetto e stima… che ricambio di cuore !!! Siete da sempre la mia forza, Amici… siate felici !!! Grazie dal profondo del mio cuore a tutti Voi, e grazie a chi mi ha voluto e dato questa incredibile opportunità, e a chi si adopera, da anni, ogni giorno al mio fianco, per far sì che tutto ciò un giorno potesse avverarsi!!!!!“.



