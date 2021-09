Figliuolo: “Somministrazioni aumentate fino al 32,5%”

“Da lunedì sono aumentate le somministrazioni delle prime dosi fino al 32,5%“. Ad affermarlo è il commissario per l’emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Da parte del generale una conferma per quanto riguarda il trend positivo degli ultimi giorni. In base ai numeri in possesso alla struttura commissariale, da lunedì a ieri (giovedì 24 settembre) le somministrazioni giornaliere sono state in media 80.500.

Nella settimana precedente, dal 13 al 16 settembre, ne sono state inoculate in media 60.700. Con un forte aumento nelle fasce di età tra i 30 e i 59 anni. +79% tra i 50-59enni, +62% per i 40-49enni; +41% per i 30-39enni.

Per quanto riguarda il mondo della scuola, ad oggi, sono 90.392 i lavoratori ancora senza prima dose di vaccino anti-Covid. Si tratta del 5,9% del personale scolastico complessivo. È quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo. Le quote maggiori di “no vax” si trovano nelle province di Bolzano (21,15%), Trento (17,75%), in Valle d’Aosta (16,1%). Gli immunizzati sono invece 1.397.231, pari al 90,51% del personale scolastico italiano.



