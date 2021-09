Fisioterapista abusivo scoperto dai Nas, denunciato insieme alla titolare

Anche lo studio non era stato autorizzato

Attività abusive e denunce. Un massofisioterapista che esercitava abusivamente la professione di fisioterapista in uno studio anch’esso aperto senza alcuna autorizzazione, è stato scoperto dai carabinieri del Nas a Ragusa durante controlli in cinque centri ed ambulatori sanitari. LEGGI ANCHE: Dentista abusivo scoperto a Palermo

Il massofisioterapista e la titolare dello studio sono stati denunciati rispettivamente per esercizio abusivo della professione sanitaria e per aver consentito l’attività di fisioterapista ad una persona senza abilitazione e nel proprio ambulatorio non autorizzato.

