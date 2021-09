Mafia: omicidio Saetta, docu-film racconta storia

PALERMO – Presentato il docu-film “L’abbraccio, storia di Antonino e Stefano Saetta”, che ha come storia il racconto l’impegno di un giudice integerrimo morto insieme al figlio per mano mafiosa.

Alla presentazione, presso il Centro sperimentale di cinematografia, all’interno dei Cantieri culturali alla Zisa, c’era anche Caterina Chinnici che ha dichiarato: “Un docu-film che ha dentro storia, memoria e verità. Un’opera delicata, che racconta con sensibilità la vita e l’impegno di un giudice integerrimo morto insieme al figlio per mano mafiosa, la sua coraggiosa dedizione al lavoro e il suo amore per la famiglia. Racconta, sempre in punta di penna, quel dolore che alcuni di noi spesso rivivono, e racconta anche un pezzo di storia collettiva”.

Il magistrato originario di Canicattì, rimasto ucciso con il figlio in un agguato mafioso il 25 settembre 1988, aveva condotto importanti processi tra cui quello sulla strage di via Pipitone Federico, compiuta da “Cosa nostra” nel 1983 per colpire il giudice Rocco Chinnici, e proprio all’ideatore del pool antimafia il film dedica alcune sequenze, anche con la video-testimonianza di Caterina Chinnici.

“Ringrazio il regista Davide Lorenzano – ha aggiunto Caterina Chinnici – per avermi proposto di partecipare a questo docu-film, che con il suo mix di riprese originali, scene di animazione, immagini d’archivio e video-testimonianze riesce a comunicare attraverso un linguaggio moderno, in grado di raggiungere efficacemente anche i più giovani”.

Presenti in sala anche il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore comunale alle Culture Mario Zito, il direttore della Sicilia Film Commission Nicola Tarantino, l’attore Gaetano Aronica e il direttore di sede del Centro sperimentale di cinematografia, Ivan Scinardo, oltre al regista Davide Lorenzano e ad alcuni familiari del giudice Saetta.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI