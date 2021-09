Open day a Ficuzza: biglietto omaggio per il Palazzo Reale a chi si vaccina

PALERMO – Le Asp di Palermo continuano con la campagna vaccinale di prossimità, in modo tale da raggiungere i comuni montani e gli anziani che hanno difficoltà a raggiungere gli hub.

Per questo motivo domenica 26 sarà la volta di Ficuzza. Dalle ore 9 alle 20 è in programma un open day nei locali delle ex scuderie della Real Cascina. L’iniziativa, rivolta a tutti coloro i quali abbiano compiuto almeno 12 anni di età, è del Distretto 40 dell’Azienda sanitaria con il patrocinio del Distretto 5 dell’Unità servizio territoriale Palermo dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

Chiunque vorrà vaccinarsi dovrà presentarsi munio di documento di identità e tessera sanitaria. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore ed avere acquisito – nell’apposito modulo – il consenso dell’altro genitore. Verrà somministrato il vaccino Pfizer. Tutti coloro che si vaccineranno riceveranno un biglietto gratuito per visitare il Palazzo Reale di Ficuzza e l’ingresso omaggio al nuovo parco giochi per bambini.

Salvatore Orlando, presidente del Consiglio comunale di Palermo, ha dichiarato apprezzamento per questa iniziativa: “Esprimo il mio apprezzamento per l’iniziativa dell’ASP di Palermo con il patrocinio del Distretto 5 dell’Unità Servizio Territoriale Palermo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, per aver scelto Ficuzza, luogo di cultura e di svago, per l’Open day vaccinale di Domenica 26 settembre“.



