Covid, un positivo all’Inps di Palermo: tamponi ai dipendenti

PALERMO – Caso di positività al Covid nella sede dell’Inps di Palermo di via Francesco Laurana. Un dipendente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è risultato positivo al Covid.

Il dipendente, una centralinista, è risultata positiva ad un primo tampone rapido ed un secondo test molecolare. Immediato l’isolamento, così come il tracciamento dei circa trenta colleghi che sono stati a contattato con la stessa. Chi ha già ricevuto l’esito è, fortunatamente, risultato negativo e adesso si attendono i risultati degli altri contatti.

Fortunatamente, quindi, non si tratta di un focolaio, ma di un caso isolato. La direzione provinciale dell’INPS ha anche diffuso una nota dove conferma questa positività: “Smentiamo che nei locali INPS di via Laurana si sia registrato un focolaio di covid-19. È stato invece accertato un caso di positività, che stiamo trattando in modo conforme alle linee guida ed ai protocolli sanitari. Quasi tutti i dipendenti che hanno avuto un contatto, peraltro non diretto, con il dipendente positivo, hanno già effettuato il tampone e sono risultati negativi; gli altri stanno provvedendo”.



