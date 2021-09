Pallacanestro Trapani, ultimo test prestagionale

TRAPANI – Questo pomeriggio, a partire dalle ore 17.45, la 2B Control Trapani effettuerà un allenamento di rifinitura al PalaConad di Trapani in vista della partita amichevole di domani contro l’Orlandina Basket (ore 17.30, PalaFantozzi).

Di seguito la lista dei giocatori convocati da coach Daniele Parente: Celis Taflaj, Elijah Childs, Federico Massone, Marco Mollura, Matteo Palermo, Sekou Wiggs, Vincenzo Guaiana, Ygor Biordi, Simone Tomasini, Salvatore Basciano, Giovanni Minore, Martin Kovachev e Veljko Dancentovic.

Sebbene gli atleti siano comunque convocati per la partita amichevole di domani, è ancora in dubbio la partecipazione al match di Simone Tomasini, ancora convalescente dall’infortunio alla caviglia, di Matteo Palermo, per lui un piccolo problema alla mano destra e di Marco Mollura, dolorante alla schiena.

Si rende inoltre noto che nella giornata di oggi l’ASP di Trapani ha comunicato l’esito del tampone molecolare a cui si era sottoposto ieri coach Daniele Parente, in isolamento da una settimana, come da prescrizione normativa, per aver avuto un contatto diretto con una persona positiva al Covid-19.

Il tampone molecolare è risultato negativo e coach Parente già da questo pomeriggio potrà dirigere l’allenamento dei granata.



