Picchia la madre per i soldi della droga: arrestato

Un altro arresto per un episodio violento a Marsala. Sono scattate le manette dei carabinieri per un giovane è stato arrestato dai carabinieri nel Marsalese con l’accusa d’avere picchiato la madre per estorcere denaro per comprarsi la droga.

Le accuse

Le accuse sono tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Il giovane, in forte stato di alterazione psicofisica, spiegano gli investigatori, era andato nell’abitazione della madre chiedendo dei soldi o la carta di credito che gli sarebbero serviti per l’acquisto di sostanza stupefacente. Al rifiuto della donna, dopo l’ennesima richiesta, il figlio le si scagliava contro aggredendola violentemente e cercando in tutti i modi di impossessarsi della carta di credito.

L’allarme

La donna però, ha chiamato il 112 permettendo all’operatore della centrale operativa di ascoltare le urla e comprendere la gravità, nonché di allertare subito la pattuglia che era in zona, che arriva sul posto poco dopo, scongiurando più gravi conseguenze. Al Pronto soccorso dell’ospedale di Marsala alla donna sono state riscontrate policontusioni giudicate guaribili in 6 giorni. Il figlio è stato rinchiuso nel carcere di Trapani in attesa dell’udienza di convalida.

