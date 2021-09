Sindaco No vax sposta il suo ufficio in un gazebo all’aperto

TREVISO – Sindaco No Vax sposta l’ufficio all’aperto per evitare l’obbligo di Green pass. E’ quanto succede a Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso, dove il primo cittadino Riccardo Szumski ha deciso di lavorare in un gazebo all’aria aperta pur di non sottoporsi a quella che lui definisce “una dittatura sanitaria”.

Szumski che è un medico è stato in passato richiamato per le sue posizioni No Vax che esterna apertamente sul suo profilo Facebook. Non è vaccinato e non intende sottoporsi al tampone ogni due giorni per entrare nella sede municipale. E così, per evitare le nuove norme che entreranno in vigore il 15 ottobre ha allestito un gazebo accanto alla sede del Comune.



