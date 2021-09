Bellolampo: “40mila tonnellate di rifiuti accatastati, è emergenza”

PALERMO – “La situazione attuale dei piazzali degli impianti a Bellolampo pare a dir poco surreale”. Lo denuncia il capogruppo consiliare del Movimento 5 stelle di Palermo, Antonino Randazzo, che critica “la decisione assunta dalla Regione di trasferire 1500 tonnellate di rifiuti urbani del Comune di Catania – attualmente in emergenza – a Palermo”.

Le foto scattate dal consigliere comunale palermitano fotografano una montagna di rifiuti accatastati nei pressi della discarica di Bellolampo.





La nota

“Ho ritenuto doveroso trasmettere una nota alla Regione nella quale chiedo l’immediata revoca del provvedimento considerando anche quanto verbalizzato dall’Arpa lo scorso 20 settembre – sottolinea in una nota Antonino Randazzo – Nei piazzali esterni del TMB risultano tutti occupati da rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata della Città di Palermo (quantitativo predominante), nonché una parte di sopravaglio e sottovaglio provenienti dal sistema di piattaforma dello stesso impianto che resta in attesa del conferimento in discarica. L’Arpa evidenzia inoltre che l’intero piazzale, senza soluzione di continuità , risulta occupato dai rifiuti che superano anche altezze di circa 8 metri e non esiste una divisione tra le diverse tipologie di rifiuti (indifferenziato o parzialmente trattato); si può ipotizzare che nell’intero piazzale siano depositati circa 40.000 tonnellate di rifiuti abbancati”.

Pur comprendendo le difficoltà e i disagi in cui vivono attualmente i cittadini catanesi , non possiamo accettare che per la fallimentare gestione dei rifiuti da parte di Musumeci l’immondizia sia trasferita dalle strade della città Etnea a Palermo aumentando l’accumulo già enorme nei piazzali di Bellolampo.



