CATANIA – Uno di loro è stato inchiodato dalla scritta “narcos” in una maglietta. I carabinieri hanno sequestrato l’indumento nel corso delle indagini su alcuni colpi messi a segno a Catania e nei paesi etnei. Confrontando i filmati di una delle rapine hanno notato il pezzo di t-shirt che veniva fuori dall’outfit del criminale. Ma è solo uno dei tasselli dell’inchiesta che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale etneo nei confronti di tre catanesi, due fratelli di 20 e 26 anni e un 20enne, accusati di rapina aggravata in concorso.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania hanno svolto precise indagini su varie rapine, anche violente, che si sono consumate da dicembre 2020 a gennaio 2021. La gang sarebbe stata composta da cinque persone: oltre i tre 3 arrestati i carabinieri hanno denunciato due persone, tra cui una donna. La banda per i colpi avrebbe usato anche pistole e coltelli per minacciare i commercianti e per fuggire veicoli noleggiati con targhe contraffatte.

Precisamente i rapinatori hanno derubato due tabaccherie a Gravina di Catania e Mascalucia e due danni di un noto supermercato a Catania. Hanno anche tentato di colpire una farmacia. In pochi giorni hanno messo insieme un bottino di oltre 5.500 euro. La gang è stata estremamente violenza: il titolare di un tabacchi è stato ferito con un’arma da taglio.

L’inchiesta è stata molto articolata: ma grazie all’analisi dei filmati di video-sorveglianza si è prima riusciti a risalire ai veicoli e poi all’identità di chi li aveva noleggiati. Ultimo step la comparazione delle foto pubblicate dei sospettati nei loro profili social con alcuni frame estrapolati dai filmati delle rapine.

I tre malviventi destinatari della misura cautelare sono stati rinchiusi in carcere.



