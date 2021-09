Contagiate durante la gravidanza, il calvario di tre giovani neo mamme

CATANIA – È trascorso quasi un mese da quando la giovane mamma di Pachino, 31 anni, è stata ricoverata al centro Ecmo dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Policlinico di Catania. Due giorni fa un piccolissimo segnale aveva portato un brivido di speranza nei cuori dell’equipe guidata dal direttore Ettore Panascia. Ma è stato purtroppo un episodio unico che non si è ripetuto successivamente. La ventilazione extracorporea quindi al momento non ha portato il miglioramento significativo per “decannulare” la paziente per il trasferimento in terapia intensiva. La donna risultata positiva al covid quando è arrivata a Catania era già in condizioni disperate. Ma i medici e i rianimatori non si arrendono.

Una tenacia che ha salvato molte vite in queste ultime settimane. E tra queste altre due donne che si sono contagiate in gravidanza. La ventenne modicana che ha partorito in emergenza, che ora è in respiro spontaneo, ha “lasciato la Rianimazione ed è ricoverata in Pneumologia”, racconta Panascia. Un’altra neo mamma nelle scorse settimana ha avuto bisogno dell’Ecmo, ma siccome il secondo posto al Policlinico era occupato il direttore ha operato direttamente al San Marco e – grazie alla collaborazione con le altre strutture ospedaliere – è stato preso in “prestito” un macchinario ed stata praticata la ventilazione extracorporea. La risposta è stata estremamente positiva. Adesso l’unico desiderio di queste due neo mamme è quelle di poter lasciare presto l’ospedale e poter abbracciare i loro piccoli. E poterli appoggiare al cuore.

Ma le buone novelle non sono finite. Nel frattempo, infatti, è stato trasferito in Rianimazione il 40enne proveniente dal Cannizzaro: il riposo del polmone ha portato importanti benefici per il recupero della respirazione. E anche per un altro paziente la circolazione extracorporea è stata cruciale per il miglioramento delle sue condizioni. Questo fa capire quanto sia fondamentale aumentare i posti Ecmo: visto che ce ne sono soli 2 per tutta la Sicilia Orientale. Al momento, c’è un posto libero. E speriamo rimanga vuoto.



