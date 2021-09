Covid: no vax muore, aveva cercato di curarsi a casa

Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepò Pavese, conosciuto per le sue posizioni no vax, è morto a causa del Covid-19.

Ad inizio settembre l’uomo è risultato positivo al covid ed ha provato a curarsi a casa, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente al punto da rendere necessario il ricovero in ospedale dove, purtroppo, è deceduto poco dopo.

Il 56enne non si era vaccinato, così come aveva già annunciato durante il primo lockdown del 2020. L’autotrasportatore, racconta chi lo conosce, rifiutava anche di credere che il virus esistesse, così come ha sempre contestato le regole introdotte per limitare i contagi, dall’utilizzo della mascherina sino al Green pass. Sui social seguiva gruppi negazionisti, dove vengono espresse posizioni decisamente contrarie ai vaccini.



