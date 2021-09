Covid: padre e figlio positivi, lottano tra la vita e la morte

I due non erano vaccinati

PESARO – Padre e figlio positivi al Covid lottano tra la vita e la morte nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Salvatore di Pesaro. I due non erano vaccinati. A riportare la notizia il quotidiano Il Resto del Carlino.

Il padre, 57 anni, è ricoverato con una grave insufficienza respiratoria causata dal Covid ed è stato intubato. Il figlio, 17 anni, è a pochi metri da lui, in medicina subintensiva, sempre a Pesaro, ugualmente contagiato dal Covid. La mamma, invece, l’unica in famiglia ad essersi vaccinata, non è neanche stata contagiata.

Fino a ieri, a Pesaro erano ricoverati nei diversi reparti 28 pazienti, di cui 22 non vaccinati, quasi l’80%. Gli altri 6, vaccinati e comunque positivi al Covid al punto da richiedere le cure ospedaliere, sono invece pazienti con diverse patologie pregresse, anche molto gravi. Patologie che secondo i medici potrebbero aver causato una risposta immunitaria non sufficientemente efficace.



