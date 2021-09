Dal 15 ottobre i dipendenti pubblici tornano in ufficio: Draghi firma il Dpcm

Tre milioni e duecentomila dipendenti pubblici si preparano a tornare in ufficio. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm sulla quale dal 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni sarà in presenza e spetterà alla Pa assicurare che questo avvenga in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle misure anti Covid.

“Nell’attuale fase storica ed economica che il Paese sta vivendo, occorre sostenere cittadini e imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all’attuazione del Pnrr“ si legge nella relazione che accompagna il Dpcm. “Occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità” in modo che possano dare il “massimo supporto alla ripresa delle attività produttive e alle famiglie“.

La relazione evidenzia anche un altro dato. Su 3,2 milioni di dipendenti pubblici, quelli non obbligati alla vaccinazione (escluso dunque il personale sanitario, quello della scuola, delle forze armate e di polizia), sono poco oltre i 900mila; di questi, in base dei dati regionali, si stima che 580mila circa siano vaccinati e che 320mila sono quelli invece che ancora non hanno alcuna copertura, il 10%.



