Due incidenti nel catanese, feriti trasportati in elisoccorso

CATANIA – È pesante il bilancio di questo ultimo sabato di settembre 2021: sono almeno tre i feriti di due distinti incidenti avvenuti nel catanese.

Scontro tra due auto

Uno scontro tra due auto, intorno a mezzogiorno, è avvenuto sulla Provinciale 53 che porta a San Francesco La Rena. Dopo l’impatto una delle vetture si è ribaltata. Sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il ferito più grave. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro.

Incidente a Paternò

Due 20enni, invece, sono rimasti feriti in un’incidente avvenuto in via Dei Coralli a Paternò. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter con in sella i due ragazzi e una Nissan. Uno dei giovani è stato trasportato al Cannizzaro con l’elisoccorso, l’altro invece al Policlinico.



