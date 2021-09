Filippi: “Dobbiamo invertire la tendenza in trasferta”

Domenica 26 settembre, a partire dalle 15.30, il Palermo sarà impegnato a Viterbo nella sfida contro il Monterosi. La gara è valida per la quinta giornata del girone C di Serie C. I rosanero, alla ricerca della vittoria, affronteranno il fanalino di coda della classifica di Lega Pro, che ha come obiettivo stagione quello di mantenere la categoria. Alla vigilia del match, l’allenatore della squadra siciliana Giacomo Filippi è intervenuto nella consueta conferenza stampa pregara.

“Dobbiamo invertire la tendenza in trasferta ed essere più convinti. Dobbiamo approcciare subito nella maniera giusta la gara e fare la prestazione come domenica scorsa ma con più convinzione negli ultimi metri, su questo aspetto abbiamo lavorato in settimana. Si sente la necessità di fare punti se vogliamo ambire ad un campionato di vertice. Dobbiamo giocare solo per un risultato e abbinare alla prestazione il risultato stesso. L’ansia è quella che dobbiamo mettere da parte, anche se in alcuni frangenti ti porta a dare sempre di più. Dobbiamo fare la prestazione fatta contro Monopoli e Catanzaro, ma con più convinzione e cattiveria negli ultimi 20 metri. Ho parlato con alcuni giocatori per capire un po’ se qualcosa non va, sia a livello tattico o mentale. La squadra sta bene e i test fisici lo confermano, i singoli si allenano molto bene. Da queste chiacchierate si evince che magari inspiegabilmente qualcosa subentra, ma in settimana abbiamo lavorato bene per riprendere il filo perso e per incidere maggiormente sia nei singoli, sia nel collettivo”.

Il tecnico dei rosanero ha anche parlato della figura di Fabrizio Lucchesi, il direttore generale del Monterosi con un passato poco felice a Palermo: “Nella testa di qualcuno che ha vissuto quella esperienza ci sarà magari un senso di rivincita. Io non ho vissuto quella situazione quindi non saprei. Sono convinto che qualcuno vorrà magari togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Pensiamo alla partita contro il Monterosi che nasconde tantissime insidie, una squadra di provincia che ha un’ottima società e darà il 150% per fare bene contro il Palermo. Quindi dovremo essere pronti per non incappare in errori”.

Infine, si è parlato anche del ritorno di Peretti tra i convocati, del rientro di Accardi e del centravanti Brunori: “Peretti è arruolatile al 100% e sarà convocato, Accardi ha avuto un piccolo affaticamento e quindi aspettiamo mercoledì per averlo a pieno regime. Brunori? Matteo si è allenato bene, è rimasto male per il rigore fallito soprattutto per la squadra. Quando è uscito dal campo è stato applaudito e questo mi ha fatto molto piacere, vuol dire che la gente vede il suo impegno. Gli attaccanti vivono per il gol e quando ti manca ti innervosisci. Tutti i miei calciatori stanno bene, poi la domenica è un banco di prova anche per altri fattori oltre quello fisico”.



