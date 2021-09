Folle gara tra auto in pieno centro: bloccati dai carabinieri

Gareggiavano in auto a tutta velocità in pieno centro. I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Trapani hanno denunciato due giovani nella centralissima via Fardella. I militari, mentre stavano eseguendo un posto di controllo, sono stati attirati dal forte stridere sull’asfalto dagli pneumatici di due auto, una partenza in stile “Gran Premio” con tanto di sgommata dalla linea bianca del semaforo presente sulla strada all’incrocio con via Sorba, direzione Piazza Martiri D’Ungheria.

Patenti ritirate

In pochi attimi gli improvvisati piloti, a bordo delle loro potenti autovetture, sfrecciavano davanti le gazzelle dell’Arma, ferme all’incrocio con la via Marsala, senza nemmeno accorgersene, effettuando repentine e pericolose manovre che avrebbero potuto portare a drammatiche conseguenze. Ne scaturiva un brevissimo inseguimento terminato nei pressi della via Manzoni quando, i due venivano bloccati dalle pattuglie dell’Arma che avevano chiuso ogni via di fuga. I conducenti sono stati denunciati e le loro patenti ritirate e trasmesse alla Prefettura di Trapani per la successiva sospensione.

