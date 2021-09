Tragedia in casa, esplosione: avvocato muore carbonizzato VIDEO

Un avvocato in pensione di 70 anni ha perso la vita questa mattina per una fuga di gas, all’ultimo piano della palazzina di via Stefano Lombardo a Gagliano Castelferrato, nell’Ennese – nell’area sottostante la piazza intitolata al senatore Nino Grippaldi – dove viveva da solo. L’improvvisa deflagrazione ha provocato un incendio che si è rapidamente propagato in tutto il piano superiore della palazzina. È avvenuto intorno alle 7,30 nella parte centrale del piccolo comune ennese. E quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto – allertati da alcuni vicini e dai passanti – assieme al 118, purtroppo per l’avvocato non c’era più nulla da fare. GUARDA IL VIDEO

La fuga di gas

La fuga di gas è l’ipotesi principale su cui lavorano i carabinieri della stazione gaglianese, che fa parte dell’area della compagnia di Nicosia. Fondamentale, per cercare di dare una spiegazione a quanto è avvenuto, sarà il rapporto finale dei vigili del fuoco, che hanno lavorato lungamente sulla scena della tragedia. Poi gli atti saranno trasmessi al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Enna, dove l’ufficio requirente diretto dal procuratore Massimo Palmeri potrebbe aprire un’inchiesta.

