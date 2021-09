Docente contro il green pass rischia sospensione “Vergognoso”

ORVIETO (TERNI) – Senza green pass perché non vaccinato, adesso ha deciso di non sottoporsi più ai tamponi ai quali si sottoponeva regolarmente dal primo settembre per accedere a scuola.

In questo modo Gianfranco Pigozzi, docente di arte alla scuola secondaria Signorelli di Orvieto, rischia la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. L’insegnate ha reso pubblica la propria protesta affiggendo un cartellone all’esterno dell’istituto scrivendo “Il green pass è vergognoso e criminale perché provocatoriamente disonesto nei confronti dei cittadini, violentemente lesivo dei diritti costituzionali, inutile per la prevenzione del contagio”.

“Il prof. Pigozzi – continua il cartellone -, di fronte a questo brutale atto di ricatto e sottomissione politica perpetrato con il plauso della maggioranza dei benpensanti e con atteggiamenti discriminatori ed irrisori nei suoi confronti, si farà sospendere, rinuncerà allo stipendio e, con profondo dispiacere, non insegnerà più arte ai suoi alunni“.

Il professore continua sperando – come si legge nel cartellone “di insegnare loro a non piegare la testa di fronte a queste ingiustizie (sempre che non lo riteniate un insegnamento disdicevole o fuori moda)“.



