Incidente in gara, pilota muore a 15 anni

IJEREZ DE LA FRONTERA – Il pilota Dean Berta Vinales, 15enne e cugino di Maverick – pilota MotoGP con Aprilia – ha perso la vita durante la gara della Supersport 300 (la categoria d’accesso della Superbike). Il giovane è caduto ed è stato travolto da altri concorrenti in prossimità della curva 1 del gran premio di Jerez de la Frontera. Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze di chi era in pista (non c’è un filmato dell’accaduto) il giovanissimo centauro, alla prima stagione in categoria, è caduto ed è stato subito travolto. E’ morto poco dopo per le conseguenze dell’incidente. La tragedia si è innescata in curva all’inizio dell’undicesimo giro e ha coinvolto anche altri piloti.

La nota

“Siamo profondamente rattristati nel dover annunciare la perdita di Dean Berta Vinales. La famiglia del WorldSBK manda un messaggio di vicinanza e amore alla famiglia, ai suoi cari e al suo team. La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche – il messaggio con cui la Superbike ha comunicato la triste notizia – Il pilota ha riportato gravi lesioni alla testa e al torace a seguito dell’incidente. Sul posto sono immediatamente giunti mezzi sanitari e il pilota è stato soccorso in pista, in ambulanza e presso il centro medico del circuito. Nonostante gli sforzi del personale medico del circuito, il Medical Center ha annunciato che Berta Viñales ha purtroppo ceduto alle ferite riportate. La FIM, la Dorna e il Circuito de Jerez-Angel Nieto trasmettono le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, al team e ai loro cari di Berta Viñales”.



