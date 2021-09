Palermo, tragico incidente: si indaga sulla morte di Salvo

E’ il secondo incidente mortale nel giro di poche ore a Palermo. Lo scontro in cui ha perso la vita Salvo Serio, che aveva soltanto 17 anni ed era a bordo di uno scooter ‘Zip’ con un amico, si è verificato alla periferia della città, in via Messina Montagne vicino al distributore di benzina Ip. Ieri sera la corsa disperata in ospedale, poi la tragica notizia: le ferite riportate si sono rivelate gravissime e ai medici del Trauma center di Villa Sofia non è rimasto che accertare il decesso del giovane. LEGGI ANCHE: Incidente mortale in via Messina Montagne, muore un 17enne

Le indagini sulla dinamica

Le indagini sullo scontro, avvenuto con una Nissan guidata da un 43enne, sono soltanto alle prime battute, ma in base ad una prima ricostruzione l’impatto sarebbe stato frontale. Si indaga per ricostruire nel dettaglio la dinamica e accertare le cause dell’impatto. Non è escluso che uno dei due mezzi abbia invaso la carreggiata opposta e non viene nemmeno sottovalutata l’ipotesi dell’alta velocità. Ma su questo aspetto bisognerà attendere l’esito degli accertamenti dell’Infortunistica della polizia municipale, ieri sera giunta sul posto per effettuare i rilievi. Le immagini delle telecamere della zona, nei della rotonda in cui si trova il mercato ortofrutticolo, potrebbero rivelarsi fondamentali. Disposto inoltre l’alcol e droga test per i conducenti dei due mezzi.

“Resterai nei nostri cuori”

Intanto, sono decine i messaggi di dolore per la morte di Salvo. I social sono invasi dalle parole di chi conosceva il ragazzo: “Vita mia, non ci posso credere che ci hai lasciato così quanto mi manchi ti ho visto crescere come se fossi un mio fratello. Ora sei andato via troppo presto sei la mia vita per sempre sei nel mio cuore ciò io cuore a pezzi per te proteggi a tutti da lassù specialmente alla tua famiglia manchi amore mio”, scrive Giuseppe. E ancora: “Non sai quanto mi dispiace non ci posso credere non ci sono parole, ti ho visto crescere riposa in pace nicu ti porterò sempre nel cuore angelo bellissimo”.

Tre incidenti mortali in poche ore

L’ultima tragedia sulla strada risale soltanto a ventiquattro ore fa. Sulla strada statale 113, nella zona di Santa Flavia, a perdere la vita è stato Tony Palazzotto, padre di tre bambini e sposato. Il giorno prima, sul ponte di via Belgio, un altro incidente mortale: nello scontro tra una moto e un mezzo pesante è rimasto ucciso Antonino Campagna, che aveva 62 anni. LEGGI ANCHE: L’incidente mortale sulla statale, Bagheria in lacrime per Tony

