La Seap Aragona vince l’allenamento congiunto con il Terrasini

ARAGONA (AG) – La Seap Dalli Cardillo Aragona vince 3 set a uno l’allenamento congiunto con il Volley Terrasini, formazione neo promossa nel campionato di Serie B1. Questi i parziali: 26-24, 25-19, 25-21, 14-16. E’ stato un buon test per entrambe le formazioni in vista dell’esordio nei rispettivi campionati di appartenenza.

Coach Stefano Micoli ha schierato inizialmente Caracuta in palleggio, Stival opposto, Negri e Cometti al centro, Moneta e Dzakovic martelli – ricevitori, Vittorio libero. Nel terzo e quarto set sono state utilizzate anche le schiacciatrici Zonta e Zech, la centrale Bisegna e l’alzatrice Casarotti. Out per infortunio il secondo libero Fabiola Ruffa.

Il Volley Terrasini di coach Enzo D’Accardi ha risposto con Brioli in regia, Biccheri opposto, Monzio Compagnoni e Murri centrali, Gatta e Nielsen martelli – ricevitori, Foscari libero. Nel corso del test match sono entrate anche la seconda palleggiatrice Mercanti e la centrale Buffa.

Tutti i set sono stati belli e avvincenti, con ottimi e prolungati scambi. Le ospiti hanno giganteggiato a muro con l’ex Barbara Murri in grande spolvero. In casa Seap Dalli Cardillo Aragona buona la prestazione del collettivo con la montenegrina Dzakovic autrice di 18 punti.

Questo il tabellino della Seap Dalli Cardillo Aragona: Bisegna 0, Zech 1, Caracuta 0, Casarotti 0, Zonta 10, Cometti 8, Negri 9, Dzakovic 18, Stival 12, Moneta 14, Vittorio L. All.: Stefano Micoli.

Questo il tabellino del Volley Terrasini: Boffa 1, Foscari L, Mercanti 2, Brioli 0, Monzio Compagnoni 3, Murri 11, Nielsen 15, Biccheri 11, Gatta 14. All.: Enzo D’Accardi.

NOTE: Muri Aragona 10, Terrasini 15. Ace Aragona 10, Terrasini 1. Err. battuta Aragona 12, Terrasini 6. Err. azione Aragona 8, Terrasini 11. Attacco Aragona 28%, Terrasini 24%. Ricezione Aragona 53% (25% perfetta), Terrasini 41% (24% perfetta).



