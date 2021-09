Scoperto in casa con quasi 2kg di marijuana e 21 piantine di cannabis

MESSINA – Finisce in manette un messinese di 50 anni con precedenti di polizia, perché ritenuto responsabile del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è arrivato grazie ad una segnalazione anonima, tramite l’applicazione ‘Youpol’, che parlava della presenza di una piazza di spaccio in un villaggio della zona sud.

Gli inquirenti hanno avvitato una serie di indagini investigative e, solo successivamente, proceduto ad effettuare una perquisizione presso il domicilio del cinquantenne, nel quale sono stati rinvenuti due bilancini di precisone e del materiale utile al confezionamento di sostanza stupefacente. Successivamente, in un diverso immobile nella disponibilità dello stesso, gli operatori rinvenivano e sequestravano sostanza stupefacente del tipo marijuana, dal peso complessivo di 1,815 kg. Infine, a seguito di ulteriori accertamenti, gli investigatori hanno scoperto, altresì, in un appezzamento di terreno sempre nella disponibilità dell’uomo, 21 piante di cannabis di altezza variabile, tra gli 80 e i 260 centimetri.

Durante la prima perquisizione, inoltre, è stato anche appurato che l’energia elettrica all’interno dell’abitazione era in uso tramite un collegamento abusivo, come successivamente confermato da personale dell’azienda di distribuzione.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché denunciato in stato di libertà per furto di energia elettrica e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso la casa circondariale di Messina Gazzi.



