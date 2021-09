Meteo, in Sicilia weekend d’estate: le previsioni

Giorni caldi sull'Isola, ecco come andrà

Al Sud e sulla Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso, con temeprature massime in rialzo e le minime stazionarie. Come già annunciato dagli esperti nelle scorse ore, saranno ore con caldo africano: le alte temperature, quindi, non lascieranno ancora l’Isola. Venti da deboli a moderati sud-orientali, con rinforzi sulla Sicilia.

Venti e mari

Mari quasi calmi o poco mossi l’Adriatico e lo Ionio, da mosso a molto mosso lo stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale settore ovest.

