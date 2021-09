Monterosi-Palermo, possibili sorprese nella formazione di Filippi

Il Palermo guidato dal tecnico Giacomo Filippi sarà ospite, a partire dalle 14.30 di domenica 26 settembre, del Monterosi Tuscia. La sfida, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C, si svolgerà allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo. La squadra del piccolo borgo di circa 4mila abitanti, alla sua prima esperienza tra i professionisti, si prepara a sfidare il club rosanero in cerca di una vittoria.

La compagine del capoluogo siciliano è reduce dal pareggio a reti bianche contro il Catanzaro. Anche la squadra laziale, nell’ultima gara di campionato, ha portato a casa un punto nell’1-1 contro il Potenza. I neopromossi, però, sono il fanalino di coda della classifica di Lega Pro, con soltanto due punti ottenuti fino ad ora. I rosanero, a quota 5 punti e a pari merito con diverse squadre, sono alla ricerca della vittoria per risalire la china della graduatoria. Due obiettivi diametralmente opposti spingeranno i calciatori nella sfida di domenica: da un lato l’ambizione della promozione, dall’altro la voglia di salvarsi per rimanere nella terza divisione italiana.

David D’Antoni, alla guida della squadra di casa, opterà con ogni probabilità per un 3-5-2. Filippi, con il classico 3-4-2-1, potrebbe presentarsi con qualche sorpresa nella formazione titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONTEROSI (3-5-2): Borghetto; Tartaglia, Rocchi, Piroli; Cancellieri, Buono, Polito, Di Paoloantonio, Adamo; Costantino, Polidori.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Lancini, Perrotta; Valente, De Rose, Odjer, Giron; Fella, Dall’Oglio; Brunori.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI