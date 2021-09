Nino ‘u pazzu’ Santapaola, Corte d’appello rinnova incarico a perito

Dovrà valutare la "capacità di partecipare coscientemente in giudizio" del fratello di Nitto.

CATANIA – Il processo a carico di Nino ‘u pazzu’ Santapaola è sospeso da tanti anni. Ora si è riaperto. La Corte di Appello Penale di Catania, Seconda Sezione, Presidente Riccardo Pivetti, a latere i consiglieri Antonella Bacianini e Loredana Pezzino, all’udienza del 22 settembre scorso, ha rinnovato l’incarico peritale ad Antonino Petralia per “accertare la capacità di partecipare coscientemente in giudizio” del fratello del padrino catanese.

Nella prossima udienza, fissata per l’8 aprile 2022, il perito sarà ascoltato dalla Corte per esternare le conclusioni della sua perizia. E quindi dovrà riferire sulla capacità di Santapaola di stare in giudizio. I giudici d’appello hanno nominato, su indicazione dell’avvocato Giuseppe Lipera, la moglie dell’imputato quale curatore speciale.



