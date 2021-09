Palermo, Faraone: “Saremo primo partito”

PALERMO – “Puntiamo ad essere il primo partito a Palermo”, così, stamattina, Davide Faraone a margine della presentazione del libro di Matteo Renzi a Palermo.

Ultima tappa di un tour di due giorni che il presidente dei senatori di Italia Viva sui social racconta così: “Stanchi e felici e chi ci sottovaluta avrà davvero una brutta sorpresa. Perché noi la politica la facciamo in parlamento e non sui social e la passione noi la misuriamo tra la gente e non con i like. E credetemi, non ci sarà nessun sondaggio che potrà misurare quello che ho provato in queste 48 ore. Due giorni in Sicilia davvero incredibili con Matteo, grazie alle donne e agli uomini di Italia Viva di Siracusa, di Brolo (Me) di Giarre (Ct), di Palermo”.

“Ci aspettano – conclude Faraone – tappe importanti, le elezioni amministrative, le elezioni regionali e poi le politiche e noi siamo qui, pronti a difendere il buongoverno dal populismo, ad indicare la nostra visione e la via per raggiungerla. Avanti!”



