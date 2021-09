PALERMO – La morsa del caldo sembra non voler lasciare la Sicilia che, viste le elevate temperature, torna a bruciare.

In particolare in fiamme sta andando Monte Pellegrino. Il rogo è divampato in via Bonanno. Per domare le fiamme è dovuto intervenire un canadair, che adesso sta cercando di spegnerle.

Sono impegnate anche squadre via terra delle forestale e dei vigili del fuoco per cercare di proteggere le abitazioni e le attività che ci sono in zona.



