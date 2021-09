Palermo: prosegue la campagna vaccinale, dosi in centro commerciale

Domani camper dell'Asp a Villa Niscemi per la 'Domenica in Favorita'

PALERMO – Prosegue l’attività itinerante di vaccinazione anti-Ccovid dell’Asp di Palermo impegnata, oltre che nei 44 centri vaccinali fissi, anche con le proprie squadre mobili in città e provincia. Oggi, l’iniziativa si è svolta nel centro commerciale ‘Conca d’oro’ e verrà ripetuta anche i prossimi 1 e 2 ottobre.

Domani, invece, i camper dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo saranno a Villa Niscemi dove, nell’ambito delle “Domeniche in Favorita”, organizzate dall’amministrazione comunale, garantiranno, oltre alla vaccinazione anti-Covid, anche gli screening del tumore al seno (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni), screening del tumore al collo dell’utero (PapTest per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, nell’ambito dello screening del tumore al colon retto (50 – 69 anni di età).

Per queste attività non serve ricetta del medico. Sempre domani sono in programma, dalle 9 alle 20, vaccinazioni a Ficuzza (con biglietto d’ingresso gratuito al Palazzo reale per chi riceverà la somministrazione), mentre mercoledì prossimo tappa a Camporeale (Pa), in collaborazione con l’Esercito nell’ambito dell’operazione Eos e nel quartiere palermitano di Cardillo. Giovedì prossimo, ancora, a Villabate, sempre con l’Esercito, e nella chiesa di S. Andrea alla Vucciria, sabato 2 ottobre a Tommaso Natale e domenica 3, nuovamente, a Villa Niscemi per “Domeniche in Favorita”. “Tutte le prestazioni, sottolinea in una nota l’Asp Palermo, non necessitano di prenotazione”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI