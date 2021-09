Pallacanestro Trapani, vittoria in casa dell’Orlandina

CAPO D’ORLANDO (ME) – Nell’ultima amichevole stagionale, la 2B Control Trapani conquista un’altra vittoria nel derby. Il finale dice 83-86 per i granata sebbene le 2 squadre decidano di azzerare il punteggio ad ogni quarto. Test proficuo per entrambe le compagini che hanno dato riposo a qualche infortunato ed hanno ricevuto ottime risposte dalle seconde linee. A tal proposito, tra le fila trapanesi, si evidenziano le performance di Guaina e Biordi, autori rispettivamente di 14 e 16 punti.

1° QUARTO: Il primo canestro è di Klanskis ma rispondono subito Guaiana con due triple e Childs con un 2+1: time out per coach Cardani (2-9). Alla tripla di King segue il canestro di Childs e Poser. Guaiana piazza un’altra tripla ma Klanskis colpisce da sotto. Wiggs chiude in contropiede prima del 2+1 di Poser e Biordi (12-22). Dopo i 2 tiri liberi di Klanskis e Wiggs, Reggiani segna 4 punti consecutivi. Childs colpisce da oltre l’arco prima dei 5 punti di Ellis. Biordi mette un libero. In chiusura Minore fa 2/2 ai liberi: 22-30 al 10’.

2° QUARTO: Parziale di 7-0 dei granata firmato da Wiggs e Massone. Laganà interrompe il break con 1 libero ma Massone colpisce da oltre l’arco. La tripla di Laganà ed il canestro da sotto di Poser inducono coach Parente a chiamare la prima sospensione. Childs chiude un 2+1 prima dei 2 tiri liberi di Poser, della tripla di Gay e del canestro da sotto di Reggiani (13-13). Dopo la tripla di Gay, Taflaj dalla media ed il tiro libero di Biordi interrompono il break di 10-0 dell’Orlandina. Nell’ultimo minuto l’Orlandina piazza un break di 7-0: 23-16 al 20’.

3° QUARTO: Botta e risposta fra Biordi e Poser. Childs e Wiggs rispondono ai 4 punti di Reggiani (6-6). Guaiana colpisce dai 6.75 prima dei canestri di Ellis e Biordi: time out per coach Parente a 4’ dal termine (8-11). Alla tripla di Reggiani seguono i 2/2 dalla lunetta di Biordi, Wiggs e Taflaj. Gay conclude un gioco da 4 punti. Taflaj realizza altri 2 tiri liberi prima dei canestri di Guaiana, Reggiani e Mssone dai 6.75: 18-27 al 30’.

4° QUARTO: Si inizia con le triple di Reggiani e King ed il jump dalla media di Wiggs. Biordi e Wiggs segnano da sotto prima dei 3 punti di Reggiani (9-6). Biordi concretizza un pick’n’roll ma risponde Ellis con 2 canestri (13-8). Dopo il tiro libero di Biordi, realizza Kovachev. La tripla di Ellis ed il canestro di Poser portano l’Orlandina sul 18-11. Bartoli fa 2/2 ai liberi prima del canestro di Childs: 20-13 al 40’.

IL TABELLINO

Orlandina Basket Vs 2B Control Trapani: 83-86 – Parziali: (22-30; 23-16; 18-27; 20-13).

Orlandina Basket: Diouf, Ellis 19, Gay 10, Bartoli 9, Laganà 4, Poser 13, Klanskis 6, Vecerina 4, Reggiani 10, Foure , King 18. Allenatore: Marco Cardani.

2B Control Trapani: Biordi 16, Wiggs 19, Basciano, Childs 15, Guaiana 14, Dancetovic, Massone 9, Palermo ne, Minore 2, Taflaj 6, Kovachev 2. Allenatore: Daniele Parente.

Assistente: Fabrizio Canella. Arbitro: La Monica.



