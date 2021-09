Sullo: “Picerno partita difficile, serve un grande Messina”

“Mi aspetto una partita difficile, i numeri dicono che loro in quattro partite hanno fatto e subito un gol. Sono compatti ed equilibrati, ci sono giocatori di qualità. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e abbiamo le risorse per potercela giocare. Chiunque giochi mette la maglia del Messina, è l’atteggiamento importante. Serve un grande Messina per battere il Picerno. Hanno pareggiato in casa contro il Catanzaro e hanno fatto veramente molto bene contro il Bari. Voglio trasmettere di non dare per scontato il risultato, in Serie C per vincere ci vogliono una marea di componenti, tra cui l’umiltà e la voglia di competere che sono alla base. I complimenti non ci servono senza aver fatto ancora niente e tra l’altro sono passate sei giornate. Dobbiamo dimostrare sul campo chi siamo, non con il nome o con le partite precedenti”. Salvatore Sullo, allenatore dell’ACR Messina, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Picerno. Queste alcune delle dichiarazioni del tecnico dei peloritani.

Sullo ha poi proseguito: “Ritorno al Celeste? E’ stato emozionante, la prima cosa che ho fatto è fare un mio ufficio dove guardo un po’ di video nella prima stanza a sinistra, che tutti sanno di chi era. Sono emozioni quasi uniche, solo chi ha avuto la fortuna di vivere questo posto da dentro le può descrivere. Giocare sul sintetico? Fino alla settimana scorsa ci allenavamo sul sintetico, quindi cambia poco. A Potenza dicono che ci sia un manto di buona qualità. Non ho mai vissuto il risultato con assillo, neanche quando giocavo e questo forse mi ha aiutato in carriera. La ricerca ossessiva del risultato non porta a rendere al 100%. Se invece fai di tutto per ottenere il risultato a prescindere da quello che succede sul campo, allora ce la fai. Quindi la vittoria di domenica non ha sbloccato mentalmente, ci ha dato solo più fiducia. Non possiamo cullarci sugli allori per una vittoria e non ci saremmo dovuti preoccupare se questa non fosse arrivata”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI