Botte in strada e paura, in manette un uomo di 34 anni

La sua vita era stata trasformata in un incubo. Violenze, vessazioni e persino botte per strada. Gli agenti della squadra mobile di Caltanissetta hanno arrestato un 34enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Da anni la vittima subiva vessazioni di ogni tipo, fisiche e verbali, fino a quanto l’intervento della polizia non l’ha indotta a denunciare ciò che subiva ormai da tempo.

La denuncia

Qualche giorno fa la donna è stata picchiata in strada e alcuni cittadini hanno chiamato la polizia. La vittima è stata convocata dalla Squadra Mobile e ha raccontato quanto da anni subiva. Botte e insulti, una sopraffazione totale, dovuta a improperi quotidiani che spesso culminavano in violenze fisiche. Il Pm ha immediatamente richiesto e ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo diverso rispetto a dove vive la donna.

Gli agenti hannp cosi’ individuato l’uomo per condurlo presso la sua abitazione, dove restera’ a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

