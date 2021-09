Alma Patti, terzo test stagionale contro Rainbow

Terzo test stagionale per l’Alma Patti che ospita in casa Rainbow Viagrande e continua il rodaggio

Terzo test stagionale per l’Alma Patti che ospita in casa Rainbow Viagrande e continua il rodaggio a due settimana dall’inizio del campionato. Grinta e aggressività non sono mancate alle ragazze di coach Mara Buzzanca e neppure la verve a canestro – quasi tutte le atlete hanno chiuso la gara in doppia cifra – ma molto c’è ancora da fase in fase di lettura del gioco.

“Ho visto ottime cose da Iuliano e Dell’Orto, la 2004 palermitana Vanessa Nwachukwu è in crescita, mi aspetto di più da Gerostergiou ed è chiaro pesa l’assenza di Alice Mandelli”, ha analizzato l’allenatrice pattese. L’indisponibilità di Mandelli è condizionata ora dalla necessità di una visita ortopedica.

L’Alma del presidente Attilio Scarcella continua l’avvicinamento alla prima palla a due della stagione – prevista il 10 ottobre contro la neopromossa Savona – programmando altre due amichevoli interne, ma anche organizzando il tanto atteso ritorno tra i tifosi con la presentazione ufficiale alla città di Patti, fissata per venerdì 1 ottobre alle 19 nei locali dello storico sponsor That’s Amore.



