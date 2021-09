Ekipe Orizzonte, girone di Coppa Italia chiuso a punteggio pieno

L’Ekipe Orizzonte conclude la prima fase di Coppa Italia con l’ennesima vittoria, chiudendo a punteggio pieno il Girone A. Stamattina le catanesi hanno battuto 17-7 le padrone di casa della RN Florentia, conquistando il quarto successo in altrettante partite disputate nel gruppo ospitato dalla Piscina “Nannini” di Firenze.

Per le rossazzurre l’ennesima prova ricca di spunti positivi, in una partita condotta sin dal primo tempo, conquistato per 2-0. Etnee straripanti nella seconda frazione, vinta 7-1, e avanti anche nel terzo e quarto parziale, rispettivamente per 2-1 e 6-5.

Jelena Vukovic e Dafne Bettini sono state le top scorer del match con quattro gol ciascuno. Tre reti per Aurora Longo, due per Morena Leone, una a testa per Bronte Halligan, Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Giulia Emmolo.

A fine gara è arrivata l’analisi del coach dell’Ekipe Orizzonte: “Sono più che soddisfatta di quel che abbiamo fatto in questa prima fase di Coppa Italia – ha detto Martina Miceli – , ci sono ottime basi su cui lavorare. Una considerazione che faccio anche per Aurora Condorelli, dato che questo girone rappresentava il suo battesimo da titolare in porta. Devo dire che è stata molto brava e mi è piaciuta tanto. Naturalmente ha fatto i suoi errori, ma sia l’atteggiamento che la sicurezza che trasmette alla squadra mi hanno impressionata molto positivamente. Anche oggi abbiamo potuto dare spazio a Helga Santapaola, che è entrata nell’ultimo tempo”.

L’Ekipe Orizzonte si qualifica da prima del girone alla Final Six di Coppa Italia, che si svolgerà dal 4 al 6 marzo 2022.

Classifica Girone A: Ekipe Orizzonte 12, CSS Verona 6, RN Florentia 4, Como Nuoto 1, Pallanuoto Trieste 0

IL TABELLINO DEL MATCH:

Ekipe Orizzonte-RN Florentia 17-7

Parziali: 2-0, 7-1, 2-1, 6-5

Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 1 (rig.), Spampinato, Viacava, Gant, Bettini 4, Palmieri 1, Marletta 1, Emmolo 1, Vukovic 4, Longo 3, M. Leone 2, Santapaola. All. Miceli

RN Florentia: Banchelli, Landi, Lepore, Cordovani 2, Gasparri 1, Vittori, Nesti 1 (rig.), Francini, Giachi 1, Nencha, Pantani 1, Amedeo 1, Perego. All. Cotti

Arbitri: Sponza e Piano

Note: uscite per limite di falli Lepore (F) nel II tempo, Spampinato (C) nel III tempo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI