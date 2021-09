Rifiuti pericolosi, sequestrata una discarica abusiva

CATANIA – Duemila metri quadri ricoperti abusivamente di rifiuti, soprattutto scarti edili, eternit e mobili: è quello che hanno scoperto i Carabinieri di Gravina di Catania, nell’ambito della campagna promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri “Controlli Su Strada del Trasporto dei Rifiuti”.

Il Comando Provinciale di Catania, recependo i contenuti della campagna, ha disposto nel capoluogo etneo e in provincia degli specifici controlli. In tale quadro la Stazione Carabinieri di Gravina di Catania ha effettuato una serie di controlli che hanno consentito di individuare e porre sotto sequestro un’area di circa 2000 metri quadri di proprietà comunale, ubicata in questa via Mariani a ridosso di diversi complessi residenziali, costituita da un tratto di strada e una “sciara” priva di recinzione.

L’area è stata sequestrata poiché illecitamente adibita a deposito non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi e non, consistenti in materiale di risulta proveniente da lavori nel settore dell’edilizia, materiale ferroso, materiale plastico, mobilia e eternit.

