Inps: “Serve una pensione di garanzia per i giovani”

ROMA – “Bisogna incentivare la formazione. I giovani entrano spesso nel mercato del lavoro tardi, oltre che con bassi salari, perché studiano e meno male. E questo deve essere incentivato: allora permettiamo il riscatto gratuito della laurea per fini pensionistici”. Lo ha proposto il presidente dell’Inps Pasquale Tridico intervenendo a ‘Futura’. Tra le altre idee per i giovani, Tridico ha indicato anche la necessità di una “pensione di garanzia, soprattutto per i giovani”



