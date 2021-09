Palermo senza idee: è 1-1 con il fanalino di coda Monterosi

VITERBO – Allo stadio “Rocchi” di Viterbo si affrontano Monterosi Tuscia e Palermo in occasione della quinta giornata del girone C di Serie C. La squadra laziale di un piccolo borgo di 4mila abitanti affronta il club rosanero alla ricerca dei tre punti. Motivazioni e prospettive diverse oggi in campo: alla formazione di D’Antoni, Filippi risponde con il suo solito 3-4-2-1. Dall’Oglio in mediana con De Rose, Luperini ancora un volta sulla trequarti con Fella. Brunori la punta.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, l’arbitro si accerta che sia tutto in regola: c’è il fischio, comincia Monterosi-Palermo. I rosanero, in maglia bianca, attaccano da destra verso sinistra, mentre la squadra di casa indossa la maglia rossa. Il primo giallo della gara va a Polito per un fallo pericoloso. Nei primi minuti di gioco si fa vedere spesso in avanti il Monterosi, con la squadra siciliana che si difende come può e cerca di far male in ripartenza. Al 16′ Luperini verticalizza per Brunori che fa a sportellate con il difensore avversario, l’arbitro però non segnala nessuna irregolarità. Quattro minuti dopo Monterosi pericoloso su calcio d’angolo, i difensori del Palermo però riesco a spazzare via la sfera più volte fino all’uscita di Pelagotti. Al 22′ il Palermo si porta in vantaggio! Valente dalla corsia di destra si appoggia su Dall’Oglio che mette il cross di prima intenzione in area di rigore: Brunori vince la sfida con il difensore avversario e di testa batte Borghetto mandando i suoi sull’1-0! Intorno ai 30 minuti di gioco prova a farsi rivedere in avanti il club laziale con una conclusione poco precisa di Di Paolantonio. Risponde De Rose poco dopo con una cavalcata di 70 metri che si conclude con un scambio con Fella e con la conclusione fuori misura del capitano rosanero. Al 38′ azione molto pericolosa dei padroni di casa che entrano in area di rigore facilmente e per poco non puniscono i rosanero con un incursione di Parlati chiusa da Giron. Al 41′ il Monterosi recrimina un calcio di rigore che l’arbitro nega con decisione, per il direttore di gara si continua a giocare. Quasi allo scadere del primo tempo, squadra di casa ancora pericolosa in avanti con Polidori. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo della gara, il risultato parziale è di 1-0 per i rosanero con il gol di Brunori.

SECONDO TEMPO

Le due compagini ritornano sul terreno di gioco, adesso sarà il Monterosi ad attaccare da sinistra verso destra. Nessun cambio da segnalare nella ripresa, l’arbitro fischia e si ricomincia. Al 50′ il Monterosi la riapre! Il numero 3 Cancellieri recupera la sfera poco dopo la metà campo e raggiunto il limite dell’area di rigore rosanero calcia benissimo battendo Pelagotti! Adesso il risultato è di nuovo in parità. Al 55′ Brunori cerca di reagire e recupera un buon pallone nella metà campo avversaria rendendosi pericoloso. Al 60′ arrivano i primi cambi per il Palermo: fuori Giron e Luperini che cedono il posto ad Almici e Odjer. Rosanero che nei minuti successivi alle sostituzioni inizia a mantenere il possesso imbucando gli avversari sulle corsie laterali. Al 67′ altri cambi per Filippi, entra Floriano che prende il posto di Fella. Prime sostituzioni anche per mister D’Antoni: al minuto 69 lasciano il campo Buglio e Parlati ed entrano Franchini e Adamo. La compagine guidata da Giacomo Filippi tiene in mano il pallino del gioco, complice un po’ di stanchezza accusata dal Monterosi. Diverse le azioni create dai rosanero ma mai finalizzate. All’81’ ancora cambi per il Palermo, entrano Silipo e Soleri al posto di Dall’Oglio e Brunori. Tre minuti dopo risponde anche il Monterosi di D’Antoni che fa uscire Polidori per dar spazio a Caon. Minuto 85, Silipo tenta la conclusione fuori area ma il tiro non è preciso. All’88’ Rocchi lascia il campo stremato, entra al suo posto Verde. Al 90′ conclusione fortissima da fuori area del Monterosi murata da Pelagotti: risposta immediata del Palermo con uno slalom di Silipo che serve Valente sulla sinistra, il numero 30 calcia in porta ma c’è l’intervento di un difensore del Monterosi. I minuti di recupero saranno cinque. Odjer pericoloso al 94′ con un tiro dai 30 metri che sfiora la traversa, forse è questa l’ultima azione della gara. Infatti è così, pochi secondi dopo il direttore di gara fischia tre volte. Monterosi-Palermo finisce qui, il risultato finale è di 1-1.

TABELLINO

MONTEROSI: 12 Borghetto, 3 Cancellieri, 7 Polito, 9 Polidori (dall’84’ Caon), 18 Parlati (dal 69′ Adamo), 19 Piroli (cap.), 23 Rocchi (dall’88’ Verde), 33 Mbende, 90 Costantino, 92 Di Paolantonio, 98 Buglio (dal 69′ Franchini). A disposizione: 1 Alia, 5 Buono, 8 Franchini, 10 Ferri, 14 Verde, 17 Adamo, 28 Sdaigui, 99 Caon. Allenatore: D’Antoni.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 15 Marconi, 33 Perrotta; 30 Valente, 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio (dall’81’ Silipo), 3 Giron (dal 60′ Almici); 17 Luperini (dal 60′ Odjer), 23 Fella (dal 67′ Floriano); 9 Brunori (dall’81’ Soleri). A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 7 Floriano, 10 Silipo, 19 Odjer, 27 Soleri, 29 Almici, 31 Corona, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Carrione (Castellammare di Stabia). ASSISTENTI: Bocca (Caserta) – Camilli (Foligno). IV UOMO: Nigro (Prato).

MARCATORI: Brunori (22′), Cancellieri (50′).

NOTE: Ammoniti: Polito, Parlati, Polidori, Odjer, Perrotta.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI