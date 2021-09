Palermo, Arcoleo: “Renzi e Iv sono parte del problema”

PALERMO – “Renzi e Faraone a Palermo scagliano pietre dimenticando di essere parte del problema”. Così risponde al leader di Italia Viva, che ieri aveva sollevato critiche sull’operato del sindaco Leoluca Orlando, il capogruppo Pd al Comune di Palermo Rosario Arcoleo. “La Politica con la P maiuscola – aggiunge – è mettersi al servizio del bene comune prima che del proprio; è impegno, dedizione, passione e competenza, ma soprattutto responsabilità. Quella responsabilità che solca la differenza tra chi svolge il suo incarico con onestà intellettuale e chi sceglie la via della menzogna”.

“Avremmo sperato – incalza Arcoleo – in un po’ di umiltà da parte di coloro che si dichiarano il primo partito; invece ancora una volta Italia viva sceglie il populismo distorcendo la realtà, lamentando problemi reali quali rifiuti e cimitero ma sui quali vi è una corresponsabilità proprio di Italia Viva che esprimeva gli interpreti fino a qualche mese fa. Incapaci di risolvere i problemi puntano il dito sugli altri e nascondono la mano”. “Dispiace constatare – conclude il capogruppo del Pd – che non abbiano cercato un dialogo con le forze progressiste, preferendo invece l’arroganza per tentare di risollevarsi dai sondaggi Impietosi “



