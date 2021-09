Poker del Misilmeri, Utro: “Siamo sereni, continuiamo così”

MISILMERI (PA)- Due su due. Percorso netto per Sasà Utro sulla panchina della Don Carlo Misilmeri. La formazione biancorossa, che sette giorni fa ha vinto in casa del Monreale, oggi ha battuto per 4-0 il Casteltermini trovando così i primi punti in casa della stagione. Al “Giovanni Aloisio” di Piano Stoppa il Misilmeri ha giocato una partita autoritaria, tenendo sempre in mano il pallino del gioco e concedendo poco o nulla alla squadra di mr. Pino La Bianca.

Un match che cambia volto tra il 24° e il 29° minuto del primo tempo. Cinque minuti di fuoco, quelli dove il Misilmeri chiude la partita siglando tre gol. Ad aprire le marcature è Mendola con una conclusione dal limite dell’area che scivola dalle mani di De Miereed entra in porta. Due minuti dopo trova il gol D’Angelo: calcio d’angolo dalla destra, sponda di Di Giuseppe sul secondo palo dove il centrale difensivo insacca a botta sicura. Il tris è di DiGiuseppe ed è un gol di pregevole fattura: il bomber biancorosso controlla nel migliore dei modi un lancio da centrocampo di D’Angelo, sterza e incrocia, spiazzando De Miere.

Nel secondo tempo la Don Carlo si limita ad amministrare il vantaggio acquisito nel primo tempo. Tuttavia arrivano anche le chance per il poker dai piedi del giovane Di Peri. In entrambi i casi De Miere si fa trovare pronto. Nel finale il Casteltermini resta in dieci uomini per l’espulsione di Jallow (doppia ammonizione) e il Misilmeri piazza la ciliegina sulla torta con il classe 2003 Lombardo che insacca di testa su cross di Corsino.

“Anche oggi faccio i complimenti ai ragazzi – spiega l’allenatore del Misilmeri, Sasà Utro, al termine del match – Ho visto grande spirito, ho fatto cinque cambi e tutti si sono fatti trovare pronti. Abbiamo fatto un grande primo tempo, siamo stati intensi nel momento giusto della partita. Dopo 18 minuti avevamo creato due occasioni per sbloccarla, poi nella parte centrale del primo tempo abbiamo chiuso la partita. Nel secondo tempo non abbiamo sprecato energie. Quello che mi è piaciuto è l’atteggiamento collettivo. Da due partite non prendiamo gol, questo mi fa ben sperare. A livello difensivo stanno lavorando bene, da squadra, e questo mi piace”.

Utro ha poi parlato dell’attacco del Misilmeri visto che, nelle ultime due partite, sono stati siglati sei gol con cinque marcatori diversi: “C’è grande partecipazione e qualità, sia nella testa che nei piedi. Hanno segnato cinque giocatori diversi ed è il segno della partecipazione. Dobbiamo continuare a lavorare, quello che mi fa star bene è che siamo sereni e ci stiamo divertendo. Siamo applicati e felici”.

Don Carlo Misilmeri-Casteltermini 4-0

Marcatori: 24′ pt Mendola, 26′ pt D’Angelo, 29′ pt Di Giuseppe, 49′ st Lombardo.

Don Carlo Misilmeri: Zummo; Giannilivigni, Nigro, D’Angelo, Pellegrino; Cerniglia, Corsino, Mendola; Mondino, Di Giuseppe, Di Peri. A disp.: Ferrara, Rubino, Purdel, Stassi. All.: Utro.

Casteltermini: De Miere, Vaccaro, Di Benedetto, La Cognata, Couty, La Mendola, Sylla, Jallow, Bucceri, Cantavenera (30′ st Tagliarino), Agnello. A disp.: Incorvaia, Termini, Bondì, Antinoro, Avignone. All.: La Bianca.

Arbitro: Giuseppe Mattace Raso (Messina)

Note: ammoniti D’Angelo, Corsino, Di Giuseppe, Fontana. Espulso Jallow per doppia ammonizione.



