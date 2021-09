Referendum, verso il sì al matrimonio omosessuale

La decisione in corso di approvazione con una larga maggioranza

Sì al matrimonio civile per le coppie omosessuali: è quanto indicherebbe il referendum svizzero sulle unioni gay secondo le prime tendenze fornite dall’istituto gfs.bern poco dopo la chiusura delle urne, anche se per il momento non vengono ancora fornite cifre.

Secondo le prime proiezioni diffuse dall’Istitut gfs.bern, gli svizzeri hanno approvato il referendum ‘Matrimonio civile per tutti’ che apre il matrimonio alle coppie omosessuali con il 64 per cento dei voti favorevoli.

Risultati definitivi sono a già a disposizione per il canton Glarona, dove il testo è stato approvato con il 61,12 per cento dei voti, e Nidvaldo, dove il sì ha raggiunto il 61,57 per cento.



