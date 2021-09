Sullo: “Siamo ancora troppo schiavi del risultato”

“Siamo ancora troppo schiavi del risultato. Fin quando siamo liberi, giochiamo bene, poi quando facciamo gol inconsciamente facciamo un passo indietro. E’ già successo in passato, ma non si tratta di mancanza di voglia di combattere, è un fattore psicologico. Non dobbiamo farci condizionare, si deve continuare a giocare e fare gol. Un episodio può rimettere in piedi tutto e poi vai in difficoltà. Non possiamo fare altrimenti: dobbiamo rientrare subito a casa, cercare di recuperare e tra domani e dopodomani capire chi è più affaticato di altri. Dovremo preparare la partita con la squadra che probabilmente è la migliore del campionato. Il nome dell’avversario già ci dà la possibilità di avere adrenalina e voglia di arrivare a mercoledì”. Salvatore Sullo, allenatore dell’ACR Messina, è intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta per 2-1 rimediata in trasferta contro il Picerno.

Il tecnico dei peloritani ha poi continuato: “Rigore Reginaldo? E’ un errore dell’arbitro, ci può stare. Noi dobbiamo essere più forti di questo a non farci condizionare e prendere cartellino per nervosismo. Resto del parere che non esistono squadre alla nostra portata, l’andamento della gara dipende dal nostro atteggiamento. Ogni sconfitta fa male, che tu abbia di fronte il Picerno o la Juventus. A prescindere dagli episodi avremmo dovuto far di più, è questo su cui devo lavorare in quanto allenatore. Dobbiamo giocare per fare gol”.



