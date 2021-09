ArticoloUno: “Vogliono ridurre le ore di pulizia negli ospedali Villa Sofia e Cervello”

"L'assessore alla Sanità Ruggero Razza ha ora il dovere di intervenire immediatamente, sia per salvaguardare la dignità dei lavoratori"

PALERMO – Gli ospedali Villa Sofia e Cervello di Palermo hanno visto un cambio nell’azienda che si occuperà della pulizia, ma già monta la polemica perché si prospetta una riduzione del 40 per centro dell’orario di lavoro.

Mariella Maggio, segretaria della federazione palermitana di ArticoloUno, ha parlato di questa prospettiva: “Ai lavoratori addetti alle pulizie degli ospedali Villa Sofia e Cervello di Palermo è stato annunciato che la nuova ditta che si è aggiudicata l’appalto intende ridurre il loro orario di lavoro del 40 per cento. Cosa che farebbe crollare le buste paga medie a meno di 400 euro al mese”.

“La ditta Rekeep ha ottenuto l’appalto – ha sottolineato la dirigente – chiedendo un milione di euro l’anno in meno di quanto l’Azienda Ospedaliera pagava in precedenza, e ora scarica questo ‘risparmio’ sui 320 lavoratori e sulla qualità del servizio di pulizia degli ospedali, perché un conto è assicurare l’igiene negli ospedali impiegando gli addetti 24 ore a settimana, altra cosa se l’orario si riduce a 15 ore. La cosa – ha continuato – è ancora più incredibile se si pensa che tutto questo avviene mentre l’emergenza Covid-19 è tutt’altro che alle nostre spalle”.

“L’assessore alla Sanità Ruggero Razza ha ora il dovere di intervenire immediatamente, sia per salvaguardare la dignità dei lavoratori, sia per garantire l’igiene di ospedali così importanti per la provincia di Palermo” ha concluso la dirigente di ArticoloUno.



