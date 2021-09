Bilancio consolidato e rifiuti: ecco il menù dell’Assemblea regionale

PALERMO – Torna a riunirsi domani pomeriggio l’Assemblea Regionale Siciliana. La seduta, con inizio alle 16, e’ convocata per discutere del Bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2019: relatore Riccardo Savona, presidente della Commissione bilancio. All’ordine del giorno anche la discussione finale di diversi disegni di legge tra i quali la modifica dell’Irsap – Istituto regionale per le attivita’ produttive, il testo numero 979/A il cui relatore e’ Orazio Ragusa, presidente della Commissione attivita’ produttive; e gli “Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione”, un testo che accorpa diversi ddl e affidato a Nello Dipasquale.



Tra i punti all’ordine del giorno anche una delle riforme che dovrebbero caratterizzare questa legislatura come la “riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti”, portata avanti dalla presidente della commissione ambiente Giusi Savarino.

E poi, anche le modifiche alla legge finanziaria del 15 aprile 2021 numero 9: la manovra regionale. Ma anche la votazione finale dei disegni di legge sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.

Passando alle Commissioni sono previste diverse sedute. In prima commissione, con inizio alle 14, è prevista una riunione alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci e del vicepresidente Gaetano Armao e degli assessori Roberto Lagalla, Marco Zambuto e Antonio Scavone per l’esame di diverse richieste di parere sulle nomine di revisori dei conti e componenti dei collegi sindacali di società partecipate controllate dalla Regione.

Alle 11, invece, in commissione bilancio e’ prevista l’audizione di Armao in qualità di assessore all’economia e di Scavone, come Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e delle organizzazioni sindacali in merito alle problematiche dei lavoratori appartenenti al bacino ex Pip.

