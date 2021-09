Catanzaro-Catania, ospite d’onore al “Ceravolo”

Come comunicato dal profilo ufficiale su Twitter della Lega Pro, questa sera sarà presente un ospite d’onore in occasione della gara tra Catanzaro e Catania, sfida valida per la quinta giornata del girone C di Serie C. Infatti, il presidente della FIGC Gabriele Gravina sarà stasera in tribuna allo stadio “Ceravolo” per la sfida tra calabresi e siciliani. “Lo ringrazio. Dimostra ancora una volta grande attenzione verso Lega Pro e i suoi Club”, afferma il presidente Francesco Ghirelli.

