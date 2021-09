Sferracavallo, al via la dismissione della passerella sul lungomare

Il progetto con un investimento da oltre 4 milioni di euro consentirà di mettere in sicurezza il lungomare entro il 2023

PALERMO – Partiti i lavori di dismissione della passerella che costeggia il lungomare di Sferracavallo. “Questa fase è il punto iniziale di un percorso di riqualificazione del lungomare con un progetto finanziato con il P.O.N. React – dichiarano il vice sindaco Fabio Giambrone e l’assessore Sergio Marino – che prevede il rifacimento dell’intero litorale con soluzioni ambientalmente sostenibili in considerazione del fatto che si è in prossimità della riserva marina di Capo Gallo. Il progetto con un investimento da oltre 4 milioni di euro consentirà di mettere in sicurezza il lungomare entro il 2023”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI