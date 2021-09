BERLINO – Il partito socialdemocratico Spd ha vinto le elezioni parlamentari in Germania, segnando la fine dell’era Merkel, con il 25,7% dei voti. La Spd, leggermente davanti ai conservatori, secondo un conteggio ufficiale provvisorio annunciato stamattina dalla Commissione elettorale federale si è attestata a poco meno del 26%.

Il campo conservatore Cdu-Csu ha ottenuto il 24,1% dei voti, il peggior risultato della sua storia, mentre i Verdi sono arrivati al terzo posto con il 14,8%, seguiti dal partito liberale Fdp con l’11,5%.

Non c’è ancora una chiara maggioranza e il governo dipenderà dalle scelte di questi due partiti. I principali candidati Scholz e Laschet hanno detto di volere una coalizione entro Natale.

“Gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo molto chiaro: hanno rafforzato Spd, Verdi e Liberali. E loro devono guidare il nuovo governo, Cdu e Csu non hanno solo perduto molti voti, ma hanno avuto il messaggio che ora non potranno più stare al governo ma dovranno andare all’opposizione – ha commentato Olaf Scholz dopo il risultato elettorale che dà alla Spd, con il 25,7%, la vittoria delle elezioni in Germania che segnano la fine dell’era Merkel -“.

Cdu-Csu ottengono il 24,1% dei voti, il peggior risultato della storia, mentre i Verdi sono terzi con il 14,8%, seguiti da Fdp con l’11,5%. La Cina si dice “disposta a collaborare con il nuovo governo per mantenere relazioni bilaterali e dialogo in uno spirito reciprocamente vantaggioso e di apertura”.



