Faraone: “A ottobre la scuola politica under 30 per il Sud”

PALERMO – “Si riparte e lo facciamo anche noi con la terza edizione della scuola per under 30 dedicata al Sud. Si terrà dal 29 al 31 ottobre al Saracen Congress Centre di Isola delle Femmine (Palermo) e il titolo è “Renew South”, perché crediamo che il Sud possa diventare un motore di futuro di nuova generazione. Ci saranno tante sorprese e tanti interlocutori di rilievo. Hanno già detto sì Rula Jebreal, Mara Carfagna, Elena Bonetti, Teresa Bellanova, Luciana Lamorgese, Emma Bonino, Paolo Del Debbio, Marco Bentivogli, Pietro Ichino, Marco Fortis, Chicco Testa, Nino Cartabellotta, Giovanni Fiandaca, Antonio Decaro. Altri li comunicheremo più in avanti”. Così, sui social, il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, ideatore della scuola di cultura politica rivolta agli under 30 e giunta alla sua terza edizione.

“Ma ci saranno soprattutto – aggiunge – le ragazze e i ragazzi, i nostri “studenti”, la nuova classe dirigente che vogliamo formare per essere all’altezza delle nuove sfide. Ci saranno, come sempre, Maurizio Carta, Roberto Lannino e Rosanna Montalto. È grazie al loro straordinario lavoro che questa nostra esperienza si rafforza ogni anno e continua ad essere un laboratorio di idee e progetti inediti.



