Fisco, allarme tra le partite IVA: stanno togliendo la flat tax

ROMA – Il Governo sembra pronto a varare la riforma del fisco e potrebbe decidere di eliminare la flat tax al 5% per le nuove attività e al 15% per tutte le altre.

Il deputato Massimo Bitonci, capogruppo della Lega nella commissione Bilancio della Camera e capo dipartimento Attività produttive del suo partito, ha parlato proprio di questa nuova riforma: “Sembra che la riforma del fisco che il Governo si appresta a varare intenda allineare le imposte sostitutive, mettendo mano alle aliquote fino al 26%. Sarebbe un gravissimo errore cancellare il regime di flat tax al 5% per le nuove attività e al 15% per tutte le altre: è stata un’importante novità nel panorama fiscale per 1,5 milioni di partite Iva, che ha rappresentato semplificazione totale e imposte certe per milioni di contribuenti e al contempo un argine importante contro l’evasione, facendo emergere migliaia di soggetti dal sommerso. La Lega esprime ferma contrarietà alla cancellazione della sua idea di fisco, certo e semplificato, e di una misura che funziona benissimo”.



