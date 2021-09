Intervento degli agenti in via Dottor Consoli e viale Ulisse

CATANIA. Due distinti interventi da parte delle Volanti, ieri a Catania.

Tentato furto di un’auto

Nella serata di ieri, intervento all’incrocio tra via Dottor Consoli e via Lago di Nicito, in ausilio ad un collega che, libero dal servizio, aveva bloccato un uomo intento a rubare da un’autovettura in sosta.

L’autore del furto, un pregiudicato, in compagnia di un complice riuscito a fuggire, aveva infranto il vetro dello sportello posteriore della vettura parcheggiata sulla pubblica via, asportando dall’interno una borsa contenente dei libri ed un dispositivo elettronico per il pagamento della sosta.

La refurtiva è stata portata via del complice rimasto ignoto.

Gli agenti, dopo aver contattato la vittima del furto, che formalizzava la denuncia, comunicavano quanto accaduto al pm di turno che disponeva di trattenere l’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima fissato per la mattina di oggi.

Lite tra coniugi

Nel pomeriggio di ieri, invece, il personale delle Volanti è intervenuto in viale Ulisse per la segnalazione di una lite animata tra coniugi. Sul posto gli Agenti prendevano contatti con la richiedente, la quale riferiva di avere avuto poco prima una violenta lite con il marito, in presenza delle figlie, all’interno della propria abitazione.

L’uomo, ancora presente nell’appartamento, in preda all’ira aveva danneggiato diversi mobili, rompendo, altresì, piatti e bicchieri, strattonando più volte la moglie e spingendola contro il muro, non riuscendo fortunatamente a procurarle lesioni.

La donna non ha voluto comunque formalizzare denuncia contro il marito, il quale veniva accompagnato per ulteriori accertamenti presso gli uffici della Questura e denunciato, in stato di libertà, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il pm di turno ha disposto nei confronti dell’uomo la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.



